Ali Babacan eliyle kalp yapamadı: Kılıçdaroğlu ile Yavaş öğretmeye çalıştı Tekirdağ'da düzenlenen mitingin ardından sahneye çıkan Ali Babacan eliyle kalp işaretini yapamadı. Babacan'ın yardımına Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş yetişirken, o anlar sosyal medyada dalga konusu oldu.

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Siyasi parti liderleri, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için il il geziyor.

Ülkenin her noktasında seçmenlere ulaşmak için zamanla yarışan liderler, gittikleri şehirlerde mitingler düzenliyor.

Bu isimlerden biri olan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da seçim çalışmalarını hızlandıranlardan biri.

Daha önceki mitinglerinde yanına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı alan Kılıçdaroğlu'na bu kez Ali Babacan eşlik etti.

Babacan beceremedi: Kılıçdaroğlu ve Yavaş yardım etti

Tekirdağ'da düzenlenen mitingin ardından vatandaşlara eliyle kalp yapmayı aksatmayan Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili şimdiki öğrencisi Babacan oldu.

Ali Babacan'ın eliyle kalp yapmakta zorlanmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş imdadına yetişti.

Ali Babacan'a kalp yapmayı öğreten Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın o anları saniye saniye görüntülendi.

Dalga konusu oldu

O anlar sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi.

Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları Ali Babacan'ı tiye aldı.

Dalga konusu olan Babacan'ın yanı sıra geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir miting sonrası Mansur Yavaş da eliyle kalp işareti yapamamıştı.

Yavaş'ın imdadına yine Kılıçdaroğlu yetişmişti.

Gültekin Uysal da yapamadı

Bunun yanı sıra yine geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın Adıyaman'da düzenlediği iftara katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da eliyle kalp işareti yapamayan isimlerden biri oldu.

Liderlerin davetlilere hitap ettiği programın sonunda basına toplu fotoğraf verildi.

Fotoğraf çekimi sırasında liderlerin elleriyle kalp işareti yapması istendi.

O sırada, Meral Akşener, Gültekin Uysal'ın kalp işareti yapamadığını gördü.

Akşener, Uysal'a kısa bir dersle işareti öğretmeye çalıştı. Uysal tüm çabaya rağmen işareti yapamadı.

O anlara ilişkin görüntüler de sosyal medyada dalga konusu oldu.