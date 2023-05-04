Ali Babacan gençler tarafından protesto edildi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kadıköy'de gençler tarafından protesto edildi. Ali Babacan'ı gören gençler, "FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, liderler sahada seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, mitinglerine Karadeniz'de devam ediyor.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise ortaklarıyla birlikte mitinglerini sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun ortaklarından olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları için İstanbul Kadıköy'e geldi.

Kadıköy'de umduğunu bulamayan Ali Babacan, gençler tarafından protesto edildi.

Ali Babacan'a tepki

Millet İttifakı'nın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları çerçevesinde miting yapmak için Kadıköy Rıhtım'a gitti. Bir grup genç, miting öncesi Babacan'ın yayına gelerek ona tepki gösterdi.

Gençler, Babacan'ı, "Ergenekon ve Balyoz’u yeniden yapamayacaksınız Sayın Babacan. FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız” diyerek protesto etti. Ali Babacan, korumaları tarafından oradan uzaklaştırıldı.