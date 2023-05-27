Ali Babacan: İkinci turda seçimi alma ihtimalini çok yüksek görüyorum Seçimlere sayılı saatler kala Ali Babacan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun her gün trendinin arttığını belirten Babacan, "İkinci turda seçimi alma ihtimalini çok yüksek görüyorum" dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa giderek 28. Dönem milletvekillerini seçti ancak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Genel seçimlerde AK Parti yüzde 35.61 ile TBMM'ye 268 vekil soktu.

Yüzde 25.33 oy alan CHP ise Meclis'te 169 vekil ile temsil edilecek.

Seçime CHP listesinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ise 39 vekil çıkarabildi.

Dikkat çeken bir çıkış geldi

CHP'den aldığı vekillerle kazançlı çıkan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’da konuştu.

"İkinci turda seçimi alma ihtimalini çok yüksek görüyorum"

Babacan programda yaptığı konuşmada yarın yapılacak seçimleri kazanma ihtimalinin çok yüksel olduğunu söyledi.

"14 Mayıs’tan bugüne baktığımızda, trend yukarı"

"Sayın Kılıçdaroğlu’na destek gün gün artıyor" diyen Babacan şu ifadeleri kullandı:

Bugünlerde bir sürü kamuoyu yoklamaları yayınlanıyor. Arka arkaya araştırmalar yapılıyor. Yüz yüze, telefonla araştırmalar yapılıyor. Geçtiğimiz 10 gün, yani 14 Mayıs’tan bugüne baktığımızda, trend yukarı.



Ve inşallah ikinci turda, seçimi alma ihtimalini ben çok yüksek görüyorum. Bunu başaracağız. Ama nasıl başaracağız? Mutlaka sandığa giderek başaracağız. 60 milyon seçmenin olduğu bir ülkede aradaki fark sadece 2 buçuk milyon. Düşünün 8 buçuk milyon insan sandığa gitmemiş, 1 milyon geçersiz oy var. Aradaki fark da sadece 2 buçuk.

Fatih Terim'den örnek verdi

Fatih Terim'in sözünden örnekler veren DEVA Partisi Lideri şöyle devam etti: