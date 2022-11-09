Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

6'lı masa toplantısı öncesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezinde görüştü.

2023 seçimleri yaklaşırken aday bilmecesinden çıkamayan 6'lı masada toplantılar sürüyor.

6'lı masanın 8'inci görüşmesi, son toplantıdan 42 gün sonra yapılacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Kasım Pazartesi günü kendi ev sahipliğinde yapılacak toplantı öncesinde ise genel başkanları ziyaret etmeye devam ediyor.

Babacan, ilk ziyaretini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yaptıktan sonra Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Sırasıyla tüm genel başkanları ziyaret eden Babacan, bugün yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

DEVA Partisi Lideri Babacan, altılı masanın ikinci tur ikinci toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Ali Babacan'ın toplantı öncesi liderleri ziyareti, yarın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyaretiyle sona erecek.

Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti VİDEO



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