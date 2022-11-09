Petrol
94.97
-0.41%
Euro
18.7176
0.29%
Dolar
18.6018
0.43%
Altın
1.022
0.26%
Borsa
4415
0.00%
Bitcoin
339.255
-8.88%
BTXN Coin
8.60
-14.85%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

    6'lı masa toplantısı öncesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezinde görüştü.
    • 09.11.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 13:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

    2023 seçimleri yaklaşırken aday bilmecesinden çıkamayan 6'lı masada toplantılar sürüyor.

    6'lı masanın 8'inci görüşmesi, son toplantıdan 42 gün sonra yapılacak.

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Kasım Pazartesi günü kendi ev sahipliğinde yapılacak toplantı öncesinde ise genel başkanları ziyaret etmeye devam ediyor.

    Babacan, ilk ziyaretini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yaptıktan sonra Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

    Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu nu ziyaret etti #1

    Kılıçdaroğlu'na ziyaret

    Sırasıyla tüm genel başkanları ziyaret eden Babacan, bugün yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

    DEVA Partisi Lideri Babacan, altılı masanın ikinci tur ikinci toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

    Ali Babacan'ın toplantı öncesi liderleri ziyareti, yarın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyaretiyle sona erecek.

    Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti VİDEO

    Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu nu ziyaret etti #2

    Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu nu ziyaret etti #3

    Ali Babacan, 6'lı masanın ortak çalışma grubu metotlarına değindi

    Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu nu ziyaret etti #4


    Süper Lig'de 13. haftanın puan durumu ve haftanın programı
    Futbol

    Süper Lig'de 13. haftanın puan durumu ve haftanın programı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Amasra'daki kurtarma kazılarında tılsımlı damga mühür bulundu
    Kültür Sanat

    Amasra'daki kurtarma kazılarında tılsımlı damga mühür bulundu

    Görüş Bildir