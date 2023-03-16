Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine 58 gün kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 14 Mayıs seçim tarihinin ardından partilerde hareketlilik başladı.

Cumhur İttifakı'nda seçim planlamasına yönelik adımlar atılırken, Millet İttifakı'nda ise büyük krizlerin ardından aday CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

Adaylığının ardından sahaya inen Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına ilk olarak deprem bölgesinden başladı.

Ardından ittifakların şekillenmesi ve destek almak için parti ziyaretlerine başlayacağı açıklandı.

Bu ziyaretlerden biri de 18 Mart'ta HDP'ye yapılacak.

İlk etapta 6'lı masa cephesinde yaşanan HDP gerginliğine, şimdilerde ise parti liderlerince yeşil ışık yakılmaya devam ediyor.

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, Tv 100'de Candaş Tolga Işık'ın programında yaptığı açıklamalarla Millet İttifakı'nın duruşunu özetledi.

Babacan, HDP'nin PKK ile ilişkisini görmezden gelerek şu ifadeleri kullandı:

HDP de başka partiler de bizim ortak cumhurbaşkanı adayımıza yani Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verirlerse biz çok mutlu oluruz. Bizim DEVA Partisi olarak HDP ile açık diyaloglarımız var. Ülkenin sorunlarını şiddetle çözemezsiniz. Konuşarak, demokratik siyaset içinde çözmek zorundasınız. Biz HDP'nin TBMM çatısı altında olmasını o yüzden önemsiyoruz. Konuşulacak ne varsa, iddia neyse herkes gelsin bu Meclis'in çatısı altında konuşsun.



Son döneme baktığınızda HDP’nin de bir Türkiye siyaseti olduğunu görüyoruz ve memnuniyet duyuyoruz. Son terör olaylarının bazılarında HDP’nin o olaylarla kendi aralarına mesafe koyduğunu da gördük, bundan da memnun olduk.