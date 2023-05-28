Ali Babacan, oyunu kullandı Sandık başına giden Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, demokrasi vurgusu yaptı, herkesi sandığa çağırdı. Babacan, sandık güvenlik sistemi için 6 partinin ortak çalıştığını söyledi.

AA

Türkiye, bugün tarihi bir karar veriyor...

Milyonlar sandık başına gitti. Yoğun katılımın olduğu Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde oy verme işlemi sürüyor.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, oyunu Ankara Bilkent Emlak Bankası İlkokulu’nda kullandı.

Seçimini yaptıktan sonra basına konuşan Babacan, demokrasi vurgusu yaptı.

Sandık güvenlik sistemi için 6 partinin ortak çalıştığını aktaran Babacan, şunları söyledi:

"Mutlaka sandık başına gitsinler"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu ülkemiz için demokrasimiz için hayırlı olsun. Türkiye, demokrasi aşığı evlatlarıyla büyüyen bir ülke. Çok partili siyasi sisteme geçtiğimizden bu yana her seçimde yoğun katılım var. Avrupa ortalamasına göre oldukça yüksek… Buradan vatandaşlarımıza çağrım, mutlaka sandık başına gitsinler. Böyle önemli bir seçimde ümit ediyorum ki, süreç huzur içerisinde geçer. Seçim sürecinin şeffaf, adil ve hakkaniyetli olmasının büyük bir önemi var.

"Demokrasi demek, basının hür olması demek"

Bütün vatandaşlarımızın kalbinin ve gönlünün rahat edeceği, güveneceği bir sonucu bu gece umarım görürüz. Sandık görevlilerine de teşekkür ediyorum. Sandık sonuç tutanakları imzalanıp çuvallara konulmasına dek tüm sandık görevlilerimizin işlerinin başında olmasını özellikle rica ediyorum. Bazen akşam saatlerinde yorgunluk oluyor, öyle olmamasını umut ediyorum. Ümit ediyorum, bu seçimler ülkemiz için demokrasinin daha da ilerlemesine vesile olur. Çünkü demokrasi çok kıymetli bir değer. Demokrasi demek, basının hür olması demek. Ülkemiz çok güzel bir ülke… Avrupa’nın en genç nüfusuna sahibiz. 28 Mayıs seçiminin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"6 partinin ortak seçim güvenlik sistemi çalışacak"