Ali Babacan: Sadullah Ergin üzerinden CHP yıpratılıyor

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CHP içerisindeki Sadullah Ergin gerginliği devam ediyor.

DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilen Ergin, Balyoz ve Ergenekon kumpası davaları döneminde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştı.

CHP içerisinden tepkiler yükselmesine rağmen Ergin, adaylıktan çekilmeyeceğini belirtmişti.



Halk TV'ye katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan, CHP’nin milletvekili aday listesinde Ankara 1. Bölge'den aday gösterilen Ergin'e ilişkin tepkilere cevap verdi.

Babacan şöyle konuştu:

"Şimdi aslında büyük resme baktığımızda bir haftadır devam eden tartıştığımızda asıl hedef Sadullah Ergin değil, Cumhuriyet Halk Partisi. Burada araç Sadullah Ergin. Bu konuşulanlar 10-15 yıl öncenin konuları. Sadullah Ergin 4 denetime tabii olmuş ve tertemiz çıkmış."

Açıklamalarının devamında Babacan şunları dedi:

"Bizim Sadullah Ergin üzerinden yıpratılacağımız aklımızdan bile geçmedi. Çünkü Sadullah Bey, bütün partilerle ilişkilerimizi yöneten kişi. Diğer siyasi partilerin de çok iyi tanıdığı bir isim. Bu görüşmelerde Sadullah Beyle alakalı hiçbir dönüş gelmedi bize. Partiler bizimle bir isim pazarlığı da yapmadılar. Çünkü bizim sistemimizde böyle bir şey de yok. Yaratılan bu algıyı hiç doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yıpratılmaya çalışılıyor."