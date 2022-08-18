Suriyeli mültecileri ülkelerine daha önce gönderilemeyeceğini söyleyen Ali Babacan, söylemlerinden geri adım atarak "İktidar olduğumuzda göndereceğiz" dedi.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilip gönderilemeyeceği, kamuoyunun uzun süredir gündeminde.

Sığınmacıların durumu, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte muhalefet kanadında seçim vaadine dönüştü.

Muhalefetteki liderler, sürekli Suriyelilerin geri gönderileceğini söylüyor ancak nasıl yapılacağına dair bir proje sunulmadı.

Cumhur İttifakı ise Suriye'nin kuzeyindeki bölgede güvenli alanlar oluşturarak sığınmacıların bu bölgeye dönüşünü sağlamak için güvenlik ve yaşam projeleri üretiyor.

6'lı masanın küçük ortaklarında ise kafalar karışık.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Suriyelilerle ilgili daha önce kullandığı ifadelerin tam tersi yönünde bir açıklama yaptı.

Kendi sözleriyle çelişiyor

17 Temmuz 2021 tarihinde yaptığı konuşmada, "Şimdi seçimlere doğru giderken bazı partiler çıkacak, ‘Bize oy verin, bunların hepsini göndereceğiz’ diyecekler. Ama ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar. Biz gerçekçiyiz." diyen Ali Babacan, söylemini değiştirdi.

Ali Babacan: Suriyelileri göndereceğiz VİDEO

"İktidara geldiğimzide yollayacağız"

Ali Babacan, Suriyelilerin geçici koruma statülerine son verilerek Türkiye’den belirli bir süre içinde gönderilmeleri için politika izleyeceklerini açıklayarak "Ülkemizdeki Suriyelilerin, Suriye veya başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer ülkelere gidebilmeleri için süreci işleteceğiz" dedi.

Koruma statülerine son vereceğiz

Suriyelilerin koruma statüsünü de kaldıracaklarını belirten Babacan "Suriyelilerin geçici koruma statülerine son vereceğiz. Geçici koruma statülerinin sonlanması üzerine, Suriyelilerin Türkiye’den belirli bir süre içerisinde ayrılması gerecek. Mağduriyete sebep olmaksızın güvenli ve onurlu bir dönüşü sağlayacağız. Suriyeliler ülkemizden ayrılana kadar Türkiye’deki ikamet, çalışma, eğitim ve sağlık hizmeti gibi konuları kural bazlı hâle getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Ali Babacan: Suriyelileri göndermeye uluslararası hukuk izin vermez



