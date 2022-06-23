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    Ali Babacan'a Mahmut Ustaosmanoğlu tepkisi

    Ali Babacan'a Mahmut Ustaosmanoğlu tepkisi

    İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası taziye mesajı yayınlayan Ali Babacan, muhalif kesim tarafından linç edildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 15:01
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    Geçtiğimiz günlerde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, hastaneye kaldırılmıştı.

    Gece saatlerinde yapılan açıklamayla Ustaosmanoğlu'nun vefatı duyuruldu.

    Ustaosmanoğlu'nun vefatıyla ilgili başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda siyasetçi, taziye mesajı yayınladı.

    Muhalefet cephesinden de taziye mesajı yayınlandı

    İktidarın yanı sıra muhalefet cephesinden de taziye mesajları geldi.

    Bunlardan biri olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı nedeniyle başsağılığı mesajı paylaştı.

    Babacan, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Dün gece rahmete kavuşan değerli alim, mutasavvıf Mahmut Ustaosmanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’na başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Ali Babacan a Mahmut Ustaosmanoğlu tepkisi #1

    Muhalif kesim linç etti

    Ustaosmanoğlu'yla ilgili taziye mesajı paylaşan Babacan, başsağlığı sonrası muhalif kesimin lincine uğradı.

    Muhalif kesimin eleştiri yağmuruna tuttuğu Babacan'a, kısa sürede çok sayıda eleştirel yorum yağdı.

    İşte o yorumlardan bazıları...

    Ali Babacan a Mahmut Ustaosmanoğlu tepkisi #2

    Ali Babacan a Mahmut Ustaosmanoğlu tepkisi #3

    Ali Babacan a Mahmut Ustaosmanoğlu tepkisi #4

    Ali Babacan a Mahmut Ustaosmanoğlu tepkisi #5


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