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    Ali Babacan'ın partisi Dodurga’da 23 oy aldı

    Ali Babacan'ın partisi Dodurga’da 23 oy aldı

    Seçime giden Dodurga'da AK Parti'nin adayı 995 oy alırken Demokrasi ve Atılım Partisi'nden aday olan Şerafettin Kaplan 23 oyda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 09:09
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    Türkiye dün 2023'ün provasına sahne oldu.

    Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yeniden belde statüsü kazanılmasıyla seçime gidildi.

    Belediye başkanlığı ve 3 mahalle muhtarlığı için yapılan seçimde Dodurgalılar seçime gitti.

    1411 seçmen, Dodurga İlkokulu, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta oylarını kullandı.

    Seçimde belediye başkanlığı için AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu yarıştı.

    DEVA 23 oyla RP'nin de gerisinde kaldı

    Resmi olmayan sonuçlara göre Dodurga'da AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı yüzde 87,02'lik oy alarak belediye başkanı seçildi.

    İyi Parti ile CHP'nin aday çıkartmadığı seçimde AK Parti 995, Yeniden Refah Partisi 41, Memleket Partisi 21, Adalet Partisi 23, DEVA 23, Türkiye Değişim Partisi 14, Saadet Partisi 17 oy aldı.

    Ali Babacan ın partisi Dodurga’da 23 oy aldı #1


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