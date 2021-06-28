Ali Demirel kimdir? Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'e veda...

Olacak O Kadar programıyla tanınan Ali Demirel hayatını kaybetti. Oyuncunun hayatının kaybetmesinin ardından ölüm nedeni ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki, Ali Demirel kimdir? İşte detaylar...

Marmaris'te yaşayan tiyatro oyuncusu Ali Demirel 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan Demirel'e ileri derece zatürre teşhisi konulmuştu.

Demirel bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Peki, Ali Demirel kimdir? Ali Demirel kaç yaşında ve neden öldü?

ALİ DEMİREL KİMDİR?

Ali Demirel, 13 Mart 1944, İstanbul doğumlu, Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır.

1944 yılında İstanbul’da doğan oyuncu, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru, arson gibi karakterleri canlandırmış bir isimdir.

Daha sonra televizyonda yayınlanan “Olacak O Kadar” adlı komedi programı ile tanındı.



