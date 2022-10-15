Ali Erbaş, Bartın'da maden kazasında hayatını kaybedenler için dua etti

Ali Erbaş, Bartın'da maden kazasında hayatını kaybedenler için dua etti

Erbaş, göçük altında kalan insanların şehit olduğuna inandıklarını vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı, bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından yetkililer alarm durumuna geçti.

Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülürken, devletin en üst kademesi, olayın yaşandığı noktaya gitti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Amasra'da yaşamını yitiren madenciler için dua etti.

"Göçük altında kalan insanların şehit olduğuna inanıyoruz"

"Şu anda büyük bir acı yaşıyoruz" diyen Erbaş, "Maden ocağında 41 kardeşimiz vefat etti, şehit oldular. Göçük altında kalan insanların şehit olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş, Bartın'da maden kazasında hayatını kaybedenler için dua etti VİDEO

Erbaş, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dilediği duasında şu ifadeleri kullandı:

Erbaş'ın Amasra'da yaptığı dua

"Ya Rabbel Âlemin, geride bıraktıkları bütün yakınlarına, eş ve dostlarına, annelerine, babalarına, çocuklarına sabr-ı cemiller ihsan eyle.

Millet olarak yaşadığımız bu acıdan dolayı milletimize başsağlığı diliyoruz, kabul eyle Ya Rabbi. Bizlere sabırlar ihsan eyle Ya Rabbi. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz, kabul eyle Ya Rabbi. Kendilerine acil şifalar ihsan eyle Ya Rabbi.

"Bir daha bizlere böyle acılar gösterme Ya Rabbi"



Bugüne kadar yaşadığımız nice olaylarda kaybettiğimiz maden şehitlerimizin tamamına dua ediyoruz, rahmet eyle Ya Rabbi. Bir daha bizlere böyle acılar gösterme Ya Rabbi.

Milletimizi, memleketimizi, devletimizi her türlü kazalardan, belalardan, afetlerden, felaketlerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım."