Ali Erbaş: 'Çözümün yegane yolu, işgalcilerin Filistin topraklarından çekilmesidir' Filistin ile İsrail arasında yaşanan olaylarla ilgili bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Barış ve huzurun sağlanabilmesi için çözümün yegâne yolu, işgalcilerin Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının tamamen özgürlüğüne kavuşmasıdır.” dedi

ensonhaber.com

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistin ile İsrail arasında yaşanan olaylarla ilgili bir mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Filistin'de yaşananları üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Yıllardır devam eden zulüm, işgal ve ambargo ile mazlum Filistin halkı maalesef en temel haklarından mahrum bırakılmakta, mallarına, evlerine el konulmakta, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların kutsallarına saldırılmaktadır. Barış ve huzurun sağlanabilmesi için çözümün yegâne yolu işgalcilerin Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının tamamen özgürlüğüne kavuşmasıdır. Masum insanların zarar görmemesi en büyük arzumuzdur. Her zaman olduğu gibi bizler mazlum Filistin halkının ve Mescid-i Aksa’nın özgürlük mücadelesinin yanında olduğumuzu ifade ediyor, bir an önce tüm coğrafyanın barış ve huzura kavuşmasını diliyoruz.”