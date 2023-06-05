Ali Erbaş: Dünyanın büyük bir kısmı geleceğe umutla bakamıyor Yeryüzünün tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Dünya insanının büyük bir kısmı, kendini huzur ve güven içinde görmemekte ve maalesef geleceğe umutla bakamamaktadır” dedi.

İHA

Diyanet Akademisi, aday din görevlilerinin eğitimine başladı.

1’inci dönem açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, toplumun her kesimine din hizmeti sunmanın ve aydınlatmanın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yasal sorumluluğu olduğunu söyledi.

Erbaş, her türlü siyasi, ideolojik görüşün üstünde, hiçbir mezhep-meşrep ayrımı yapmadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

'Yaygın din eğitimi önemli'

İslam dünyasında yaşanan düşünsel ve siyasi gelişmelerin, din eğitimi ve din hizmeti sunan personelin yetiştirilme süreçlerine yeniden eğilmeyi ve bu konuda yeni paradigmalar ortaya koymayı gerektirdiği de aşikardır. Aynı şekilde din hizmetlerinin cami dışı alanda da etkin hale gelmesi; yaygın din eğitiminin muhatap kitlesine okul öncesi yaş grubu ile engelli, mülteci ve yetişkinlerin dahil olması, bu alanlarda görev alacak Diyanet personelinin köklü ve sistematik bir eğitimden geçmesini zorunlu hale getirmiştir.

"Dünyanın büyük bir kısmı geleceğe umutla bakamıyor"

Erbaş, yeryüzünün tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, “İnsanlığın savaşlar, yoksulluk, tabiatın dengesinin bozulması gibi devasa sorunları; ümmet olarak Müslümanların ciddi sıkıntıları bulunmaktadır. Dünya insanının büyük bir kısmı, kendini huzur ve güven içinde görmemekte ve maalesef geleceğe umutla bakamamaktadır.” dedi.

Yaşanan bütün sorunların ancak İslam’ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözülebileceğinin altını çizen Erbaş, Kur’an, sünnet ve ilim geleneğinin kendilerinin ana yolu olduğunu vurguladı.

"En büyük gücümüz imana dayalı kardeşliğimiz"

“Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak önceliğimiz; daima Allah’a, milletimize, insanlığa karşı sorumluluğumuzdur, insanlığın huzurudur.” diyen Erbaş, şunları söyledi: