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    Ali Erbaş: İsrail, bir kez daha masum insanları hedef almaya başladı

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Tüm masumların laneti zalimlerin üzerine olsun" dedi.
    • 06.08.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 11:42
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    Ali Erbaş: İsrail, bir kez daha masum insanları hedef almaya başladı

    İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

    Bazı hedefleri vurduğunu belirten ordu, Gazze’ye saldırı nedeniyle İsrail içinde "özel durum" ilan etti.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan bir açıklama yaptı.

    "Zulümlerini tüm dünyanın gözü önünde sürdürüyor"

    AA'nın haberine göre, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarına ilişkin paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

    "İşgal devleti İsrail, Gazze'de bir kez daha çocukları ve masum insanları hedef almaya başlamıştır. Hukuk ve ahlaktan yoksun bu işgalci zihniyet 'güvenlik politikası' adı altında zulümlerini tüm dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam ediyor.

    "Tüm masumların laneti zalimlerin üzerine olsun"

    Filistinli kardeşlerimizi hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah'ın, meleklerin ve tüm masumların laneti, zalimlerin üzerine olsun. Amin."

    Ali Erbaş: İsrail, bir kez daha masum insanları hedef almaya başladı #1


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