Ali Erbaş: Raşit Küçük, ömrünü ilme adadı

Erbaş, ilahiyatçı Küçük'ün binlerce öğrencinin üzerinde emeği olduğunun altını çizdi.

Hadis ve siyer alimi Profesör Raşit Küçük, 76 yaşında vefat etti.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ilahiyatçı Küçük, bir dönem Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Erbaş'tan başsağlığı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Küçük için başsağlığı mesajı yayınladı. Erbaş, Küçük'ün binlerce öğrencinin üzerinde emeği olduğunu vurguladı.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Binlerce öğrencinin üzerinde emeği var"

"Ömrünü ilime adamış, binlerce öğrencinin üzerinde emeği olan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski Dekanı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu eski Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi eski Başkanlarımızdan hadis alimi Prof. Dr. Raşit Küçük Hocamız Hakk'a yürüdü."

AA'nın haberine göre, Erbaş, mesajını, "Ailesine, öğrencilerine ve ilim camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadeleriyle tamamladı.