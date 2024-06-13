Ali Yerlikaya: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada hem etkisiz hale getirilen terörist sayısını hem de çökertilen suç örgütlerinin sayısını paylaştı.

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DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede son duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;

"Suç odakları ile mücadelemizi 365 gün sürdürüyoruz"

Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek varlık sebebimiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz. Bakanlığımızın misyonu Türkiye'nin huzurudur. Terör örgütleri, organize yapılanmalar, suç odakları ile mücadelemizi 365 gün sürdürüyoruz. Bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadelemiz var. Bu topraklardan terörü kazıyıp atıyoruz. Munzur'da huzurun sesi hakim.

"FETÖ'ye 1 yılda 5 bin 543 operasyon düzenlendi"

Sizlerle 1 yıldaki terörle mücadele verilerini paylaşacağım: Kırsalda operasyon sayısı 27 bin 335 , toplamda operasyon sayısı 31 bin 994; şehir operasyonlarında 4 bin 659. 1022 terörist etkisiz hale getirildi. İHA uçuş saati 46 bin 678.



FETÖ'ye 1 yılda 5 bin 543 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 8 bin 892 kişi gözaltına alındı, 1.595 kişi tutuklandı. Sol örgütlere 614 operasyon düzenlendi. DEAŞ'a 1607 operasyon düzenlendi. Tüm terör örgütlerinde 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

"106 milyar lira maddi varlığa el konuldu"

Organize suçlarda 1451 operasyon düzenlendi. 10 bin 285 kişi gözaltına alındı. 3 bin 891 kişi tutuklandı. 585 suç çetesi çökertildi. 106 milyar lira maddi değeri olan maddi varlığa el konuldu. Kırmızı bülten sayısı 344. Kırmızı difüzyon sayısı 153. Bu kişilerden 497'si yakalandı.

Uyuşturucu operasyonlarına ilişkin detaylar

Sokaklarımızdaki uyuşturucu tacirlerini küçük büyük bakmaksızın nefeslerini kesiyoruz. Gençlerimizi zehirlemeye kimse cüret edemez. Uyuşturucu imal ve ticaretine 44 bin 937 operasyon düzenlendi. 74 bin 703 gözaltı yapıldı 31 bin 792 kişi tutuklandı. Adli kontrol kararı verenlerin peşindeyiz, onları arkadaşlarının yanına göndermekte kararlıyız. 128 ton, 63 milyon adet, 162,5 milyon kök uyuşturucu ele geçirildi.



Asayiş suçlarında 1 yıllık periyotta yüzde 3,8 suç azaldı. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç yüzde 14,6 azaldı. Kişiler karşı işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranımız yüzde 97,2. Operasyonlarda toplam 198 bin 918 kişi yakalandı. Evden hırsızlık olaylarında işlenen suç oranı yüzde 45,2 oranında düştü. Günlük ortalama suç sayısı 162.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)