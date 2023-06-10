Ali Yerlikaya, Adıyaman'da depremzede gençlerle bir araya geldi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda eğitim gören depremzede gençlerle buluştu. Bakan Yerlikaya gençlerle voleybol oynadıktan sonra yapımı süren kalıcı konutları inceledi.

AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremzede öğrenciler için doğa içerisinde kurulan Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nı ziyaret etti.

Burada eğitim gören gençlerle basketbol ve voleybol oynayan Yerlikaya, onlarla bir süre sohbet etti ve fotoğraf çekildi.

Bakan Yerlikaya, gençlere özel ilgi gösterdi

Yerlikaya, enstrüman çalan gençlerin söylediği şarkılara da eşlik etti.

Öğle yemeğini kampta gençlerle yiyen Yerlikaya, daha sonra Örenli Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı konut bölgesine geçti.

Deprem konutlarını inceledi

Burada incelemelerde bulunan Yerlikaya, şantiyede çalışanlarla sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Örnek daireyi de gezen Bakan Yerlikaya, daha sonra kentten ayrılmak üzere Adıyaman Havalimanına geçti.