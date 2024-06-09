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Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik kazalarını en aza indirmek ve yol güvenliğini artırmak amacıyla yurt genelinde kapsamlı trafik denetimlerini sürdürüyor.

Ülkenin dört bir yanında yürütülen denetimlerde sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı titizlikle kontrol ediliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, son bir hafta içerisinde yapılan denetimlere dair detayları paylaştı.

2 milyon 540 bin 665 araç denetlendi

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

409 bin 987 araca/sürücüye işlem yapıldı

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan

260 sürücüye işlem yapıldı.



- Hız ihlalinde bulunan

114 bin 082,



- Periyodik muayenesi yaptırılmamış

23 bin 684,



- Emniyet kemeri kullanmayan

15 bin 872,



- Sürücü belgesiz araç kullanan

15 bin 620 ve



- Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 423 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;



- Toplam 409 bin 987 araca/sürücüye işlem yapıldı.



- Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.



Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.



Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.