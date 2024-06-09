Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik kazalarını en aza indirmek ve yol güvenliğini artırmak amacıyla yurt genelinde kapsamlı trafik denetimlerini sürdürüyor.
Ülkenin dört bir yanında yürütülen denetimlerde sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı titizlikle kontrol ediliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, son bir hafta içerisinde yapılan denetimlere dair detayları paylaştı.
2 milyon 540 bin 665 araç denetlendi
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
TRAFİK DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 30 Mayıs-6 Haziran 2024 tarihleri arasında:
2 Milyon 540 bin 665 araç denetlendi.
409 bin 987 araca/sürücüye işlem yapıldı
Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan
260 sürücüye işlem yapıldı.
- Hız ihlalinde bulunan
114 bin 082,
- Periyodik muayenesi yaptırılmamış
23 bin 684,
- Emniyet kemeri kullanmayan
15 bin 872,
- Sürücü belgesiz araç kullanan
15 bin 620 ve
- Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 423 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;
- Toplam 409 bin 987 araca/sürücüye işlem yapıldı.
- Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.
Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.
Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.
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