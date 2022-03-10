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Ali Yerlikaya: İstanbul'a girişlere kontrollü olarak izin veriliyor

Ali Yerlikaya: İstanbul'a girişlere kontrollü olarak izin veriliyor

Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verilmeye başlandı.