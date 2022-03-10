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- Ali Yerlikaya: İstanbul'a girişlere kontrollü olarak izin veriliyor
Ali Yerlikaya: İstanbul'a girişlere kontrollü olarak izin veriliyor
- DHA
- 10.03.2022 - 11:01
- Güncelleme : 10.03.2022 - 11:17
Sibirya bölgesinden geldiği belirtilen soğuk hava dalgası Aybar'ın Marmara bölgesinde büyük bir kar yağışına neden olacağı belirtilmişti.
Bu haberlerin ardından başta Meteoroloji olmak üzere kurumlar, konuyla ilgili açıklamada bulunarak vatandaşları kuvvetli kar yağışına karşı uyardı.
İstanbul Valiliği de perşembe ve cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu.
TIR GEÇİŞLERİ YASAKLANMIŞTI
Valilik aynı zamanda 10 Mart Perşembe günü sabah 04.00 saatinden itibaren tırların kente giriş yapamayacağını açıklamıştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tır geçişlerinin kontrollü olarak artık kente giriş yapabileceğini aktardı.
TIRLARA İZİN ÇIKTI
Twitter hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Meteoroloji bölge müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." dedi.