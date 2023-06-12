Ali Yerlikaya İstanbul'da 2 noktada yapılan uyuşturucu operasyonunun duyurdu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında İstanbul'un iki noktasında yapılan uyuşturucu operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.

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Yurt genelinde vatandaşları zehirleyen şahıslara geçit verilmiyor.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlar yurdun her noktasında devam ediyor.

Farklı noktalarda yapılan operasyonlarla onlarca uyuşturucu tacirinin önüne geçildi.

Yeni kabinede de bu kapsamda çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Bu isimlerden biri de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.

Devir teslim ile birlikte yemin törenin ardından göreve başlayan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürüyor.

Son olarak yaptığı paylaşımda güvenlik güçlerinin başarılı bir operasyonunu paylaştı.

Uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen polis ekiplerinin hedefinde, bu kez İstanbul'daki uyuşturucu tacirleri vardı.

2 noktada operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: