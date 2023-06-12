Ali Yerlikaya İstanbul'da 2 noktada yapılan uyuşturucu operasyonunun duyurdu

Yurt genelinde vatandaşları zehirleyen şahıslara geçit verilmiyor.
Bu kapsamda başlatılan operasyonlar yurdun her noktasında devam ediyor.
Farklı noktalarda yapılan operasyonlarla onlarca uyuşturucu tacirinin önüne geçildi.
Yeni kabinede de bu kapsamda çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
Bu isimlerden biri de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.
Devir teslim ile birlikte yemin törenin ardından göreve başlayan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürüyor.
Son olarak yaptığı paylaşımda güvenlik güçlerinin başarılı bir operasyonunu paylaştı.
Uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen polis ekiplerinin hedefinde, bu kez İstanbul'daki uyuşturucu tacirleri vardı.
2 noktada operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin sabır, gayret ve azimle 2 aydır devam eden takip sonucu gerçekleşen operasyonda;
Araçtan araca nakledildiği sırada;
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Silivri’de; 227 Kilogram,
Başakşehir’de; 303 Kilogram Metamfetamin ele geçirildi.
Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok!
Emek veren güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum.