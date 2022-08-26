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    Ali Yerlikaya'dan Başkomutanlık Muharebesi paylaşımı

    Twitter hesabından günün önemine ilişkin açıklama yapan Vali Yerlikaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün taarruzu başlattığı cümleyi anımsattı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 13:35
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    Ali Yerlikaya'dan Başkomutanlık Muharebesi paylaşımı

    Türk tarihine büyük damga vuran Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Muharebesi'nin üzerinden tam 100 yıl geçti.

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1922 tarihi 26 Ağustos saat 05.30'da top atışlarıyla başlayan savaş, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından taarruzun başladığı saat ve dakikada paylaşım yaptı.

    "Vakit tamam, zafer bizimdir"

    "Bundan tam 100 yıl önce" ifadeleriyle cümlelerine başlayan Vali Yerlikaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kocatepe'de Mehmetçiklere tarihi emrini verdi: ' Allah, Türk milletini ve ordusunu koruyacaktır. Vakit tamam. İnşallah zafer bizimdir." ifadelerini kullandı.


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