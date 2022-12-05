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    Alibeyköy'de kaza geçiren araçlar olay yerinden kaldırıldı

    İETT otobüsü ile tramvayın çarpışması ile 33 kişinin yaralandığı kazanın enkazı için çalışma yapıldı. Tramvay ve otobüs olay yerinden kaldırılarak temizlik çalışması gerçekleştirildi.
    • 05.12.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 15:43
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    Alibeyköy'de kaza geçiren araçlar olay yerinden kaldırıldı

    İstanbul Alibeyköy'de, içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 7116 plakalı İETT otobüsü, tramvay yolundan geçerken kaza yaptı. Kazada tramvay, İETT otobüsüne çarptı.

    Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsü sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazada 33 kişi yaralanırken, otobüste sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Araçlar olay yerinden kaldırıldı

    Kazaya karışan iki aracın da kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

    Tramvay seferlerinin iptal olduğu kazanın ardından ikiye bölünen otobüs, vinçle kaldırıldı.

    Alibeyköy'de kaza geçiren araçlar olay yerinden kaldırıldı ViDEO

    Alibeyköy de kaza geçiren araçlar olay yerinden kaldırıldı #1

    4 saat çalışmanın ardından kaldırıldı

    Tramvay ise belediye ekiplerinin 4 saatlik süren çalışmasıyla tramvay hattından çekildi.

    Enkazın kaldırılmasının ardından belediye işçileri tramvay hattında temizlik çalışması yaptı.

    Alibeyköy de kaza geçiren araçlar olay yerinden kaldırıldı #2


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