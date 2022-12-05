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Alibeyköy'de kaza geçiren araçlar olay yerinden kaldırıldı

Alibeyköy'de kaza geçiren araçlar olay yerinden kaldırıldı

İETT otobüsü ile tramvayın çarpışması ile 33 kişinin yaralandığı kazanın enkazı için çalışma yapıldı. Tramvay ve otobüs olay yerinden kaldırılarak temizlik çalışması gerçekleştirildi.