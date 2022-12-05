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- Alibeyköy'de kaza geçiren araçlar olay yerinden kaldırıldı
Alibeyköy'de kaza geçiren araçlar olay yerinden kaldırıldı
- 05.12.2022 - 15:23
- Güncelleme : 05.12.2022 - 15:43
İstanbul Alibeyköy'de, içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 7116 plakalı İETT otobüsü, tramvay yolundan geçerken kaza yaptı. Kazada tramvay, İETT otobüsüne çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsü sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 33 kişi yaralanırken, otobüste sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Araçlar olay yerinden kaldırıldı
Kazaya karışan iki aracın da kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Tramvay seferlerinin iptal olduğu kazanın ardından ikiye bölünen otobüs, vinçle kaldırıldı.
Alibeyköy'de kaza geçiren araçlar olay yerinden kaldırıldı ViDEO
4 saat çalışmanın ardından kaldırıldı
Tramvay ise belediye ekiplerinin 4 saatlik süren çalışmasıyla tramvay hattından çekildi.
Enkazın kaldırılmasının ardından belediye işçileri tramvay hattında temizlik çalışması yaptı.