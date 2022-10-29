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    Alinur Aktaş TOGG'un fabrika ruhsatını paylaştı

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOGG Fabrikası'nın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nı imzaladı. Başkan Aktaş, "Gururla attığım en özel imza" notuyla ruhsatın fotoğrafını paylaştı.
    • 29.10.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 15:12
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    Alinur Aktaş TOGG'un fabrika ruhsatını paylaştı

    Türkiye bugün gurur verici yatırımlarından birisine daha kavuşuyor.

    Uzun uğraş ve emekler sonucu yapımı tamamlanan TOGG'un Gemlik'teki fabrikası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla açılacak.

    Açılış hazırlıkları sürerken bir müjdeli haberde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan geldi.

    TOGG fabrikasının ruhsatı imzalandı

    Gemlik ilçesinde 883 bin 28 metrekare açak alan 236 bin 605 metrekare kapalı alanda elektrikli otomobil üretimi için kurulan fabrikanın ruhsatı imzalandı.

    28 Ekim tarihli 3879 nolu ruhsatın imzalanmasıyla birlikte fabrikanın resmi olarak çalışması sağlanmış oldu.

    Müjdeyi Alinur Aktaş sosyal medya hesabından açıkladı.

    "TOGG Fabrikamızın ruhsatı hayırlı olsun"

    Aktaş paylaşımında, "Ankara dönüşü ayağımızın tozuyla gururla attığım en özel imza. TOGG Fabrikamızın ruhsatı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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    Alinur Aktaş TOGG un fabrika ruhsatını paylaştı #3


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