Alinur Aktaş'tan Selçuk Türkoğlu'na cevap: Hodri meydan

Sosyal medya üzerinden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a asılsız iddialar yönelten İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'na Başkan Aktaş'tan net cevap geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kente soluk getiren hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Bursa'nın vizyonunu geliştiren projelere imza atan Başkan Aktaş ve ekibinin çabaları Bursa halkı tarafından takdir ediliyor.

Bursa'da belediyelerin hizmetleri devam ederken muhalefet cephesi ise yapılan başarılı projelerin önüne geçme çabasında.

Bursa siyasetinde ortam Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş ve İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu arasında yaşanan tartışma ile gerildi.

Türkoğlu 'na yanıt geldi



Sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Aktaş'a "Oğlunla ortağın ne iş yapıyor? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu kadar karlı bir iş mi? 800 dönüm sanayi arasasını nasıl elde ettin?" diye soran Türkoğlu'na yanıt geldi.

Asılsız iddiaları net bir dille reddetti

Türkoğlu'nun gönderisini alıntılayarak cevap veren Aktaş "Bu şahıs İyi Parti Bursa İl Başkanı. Dezenformasyon ve manipülasyon sizin mesleğiniz olmuş. 800 değil, 8 dönüm orada da kiracıyız. Beni eleştireceğiniz en son şeyin bulunduğum makamdan kişisel menfaat sağlama konusu olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz." diyerek asılsız iddia içeren paylaşımı net bir şekilde reddetti.

Hodri meydan dedi

Aktaş paylaşımının devamında "Bırak 800 dönümü, 8 dönümün ortağı olduğum şirkete ait olduğunu ispat edersen ben, edemezsen sen siyaseti bırak. Hodri meydan! Musa değil İbrahim, kızı değil oğlu, Ayşe değil İsmail, Azrail değil Cebrail, keçi değil koç.' Bizim durum: 800 değil 8, tapulu değil kira sözleşmeli." diyerek Türkoğlu'na cevap verdi.