Alişan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı: Armağan olsun Alişan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı yazdığını, "Söz-müzik:Ahmet Şafak.. Buda bizim Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve sevenlerine armağanımız olsun.." sözleriyle Twitter hesabından duyurdu.

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek.

İkinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken, liderlerin kampanyaları da sürüyor.

Bu kapsamda da şarkı ve reklamlarıyla dikkati çeken AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevenlerin yüreğine dokunuyor.

Erdoğan'ı sevenlerin yüreğine dokunanlardan birisi de şarkıcı Alişan oldu. Alişan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şarkı yazdı.

Şarkıyı sosyal medyadan yayınladı

Sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğini dile getiren Alişan'dan bir sürpriz geldi.

Alişan, söz ve müziği Ahmet Şafak'a ait olan "Olsun" şarkısını seslendirdi. Şarkıyı ise sosyal medya hesabından paylaştı.

"Armağan olsun" dedi

Alişan şarkıyı paylaştıktan sonra, "Söz-müzik:Ahmet Şafak.. Buda bizim Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve sevenlerine armağanımız olsun.." sözlerine yer verdi.