Aliyev: Topraklarımızı kurtarmaya devam edeceğiz

Askeri kamuflajı giyerek ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın işgalinde bulunan bölgelerde operasyonların devam edeceğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, askeri kamuflajını giyerek kameralar karşısına geçti.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Aliyev, sahada tarihi zaferler kazanmaya devam ettiklerini söyledi.

Şuşa kentinin kurtarıldığını müjdeleyen Aliyev, "Bu zaferi savaş meydanında kazandık, müzakere masasında değil.

İŞGALCİLERİ KOVMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İşgalcileri topraklarımızdan kovmaya devam edeceğiz.

200'DEN FAZLA..

Bugüne kadar 200'den çok bölge işgalden kurtarıldı.

KİMSE BİZİ DURDURAMAZ

Bizim zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Hala çatışmalar devam ediyor. Ermenistan yönetimi, geri çekilmezse sonuna kadar devam edeceğiz. Dünyada kimse bizi durduramaz.





HANİ SİZİN YENİLMEZ ORDUNUZ

Ermenistan dünya ülkelerinden yardım istiyor. Hani sizin yenilmez ordunuz? Bütün lafları yalan. Yenilmez ordu, Azerbaycan ordusudur. Hepsini vurup dağıttık.

İntikamımızı savaş meydanında alıyoruz. Ermenistan ordusunu mahvettik. Düşmanı kovduk, kovmaya devam edeceğiz"