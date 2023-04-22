Alman ZDF kanalı deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi sözleri sonrası yayını kesti Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy tipi konutların teslim törenini takip etmek üzere bölgeye giden Alman ZDF kanalı beklemediği tepkiyle karşılaştı. Muhabir depremzedelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi sözleri sonrası yayını kesti. O anları Ensonhaber ekibi kayıt altına aldı.

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan şiddetli depremlerin ardından kenetlendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan afet, geniş bir coğrafyada hissedildi.

Toplamda 11 ili vuran deprem, şehirleri enkaza çevirdi.

Büyük bir yıkımın olduğu ve bilançonun giderek ağırlaştığı asrın felaketinde, devletin tüm kurumları harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim edecek

Depremzedeler, çadır ve konteyner kentlerde barınmaya başlarken, yeni yuvaları için çalışmalar da hızla devam ediyor.

Depremlerden büyük zarar gören Nurdağı ilçesinde afetzedeler için başlatılan seferberlik kapsamında yapılan ilk kalıcı konutların teslimi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilecek.

Rekor sürede tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan köy tipi kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak rekor bir sürede 44 günde tamamlandı.

Projenin peyzaj ve altyapı çalışmaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından desteklendi.

Vatandaşlar tarihi an için tören alanında

Bugün ise bu mutlu güne şahit olmak isteyenleren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programı takip etmek üzere tören alanına geldiler.

Bu tarihi ana şahit olmak isteyen Ensonhaber.com ekibi programı yakından takip etmek üzere Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gitti.

Alman ZDF ekibi töreni takip ediyor

Birçok yayın kuruluşunun takip ettiği programı izlemek üzere Almanya'ya bağlı ZDF kanalı da bölgeye gitti.

Tören alanında röportaj yapmak isteyen ZDF ekibi beklemedikleri tepkiyle karşılaştı.

Beklemedikleri yanıt geldi

Ensonhaber.com kameralarına yansıyan görüntülerde ZDF muhabiri depremzedelere yapılan çalışmaları çarpıtarak sormaya çalıştı.

Bunun üzerine araya giren depremzedeler devletin ilk günden itibaren yanlarında olduğunu ve bölgede hummalı çalışmaların sürdüğünü ifade ettiler.

"Biz Tayyip Erdoğan’ı patates, soğan için desteklemiyoruz. Ümmetin umudu olduğu için destekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler sarf eden depremzede vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında şu ifadeleri kullandı:

Biz Tayyip Erdoğan’ı ümmetin, dünyanın tüm mazlumlarının, Almanya’daki mazlumların da ümidi olduğu için destekliyoruz. Biz bundan dolayı Tayyip Erdoğan’a gönül veriyoruz. Biz soğan, patates hesabı yapmıyoruz. Dünyanın her yerinde enflasyon var, her yerde sıkıntı var. Ama biz Tayyip Erdoğan’ı patates, soğan için desteklemiyoruz. Ümmetin umudu olduğu için destekliyoruz.

"Tayyip Baba bana evimi geri verecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlete her daim güvendiğini belirten bir başka vatandaşta konuşmasında şu sözcükleri kullandı:

İki evim yıkıldı inşallah Tayyip Baba bana evimi de geri verecek. Biz güveniyoruz, hiç umutsuzluğa kapılmadık. Dünya böyle bilsin.

Beklemedikleri cevap gelince yayını kestiler

Birlik ve beraberlik mesajı veren ve devletin yanlarında olduğunu belirten vatandaşların ifadeleri ZDF muhabirinin bir anda röportajı kesmesine neden oldu.

Aldığı cevaplar karşısında yüz ifadesi dikkat çeken ZDF muhabiri teşekkür ederek vatandaşların yanından ayrıldı.