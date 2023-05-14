Almanya Başkonsolosluğu'ndan provokatif uyarı: Bu akşam şehirde dolaşılmamasını tavsiye ediyoruz Milyonlar sandık başında iradelerini ortaya koyarken Almanya Başkonsolosluğu'ndan skandal bir uyarı mesajı geldi. Uyarı mesajında Alman vatandaşlarının şehirde dolaşmaması gerektiği ifade edildi.

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Türkiye seçimlerin coşkusunu yaşıyor...

Milyonlarca vatandaş sandıklara akın ederek ülke yönetimini kime emanet edeceğine karar veriyor.

Türkiye'de büyük demokrasi şölenine dönüşen seçimlerde ise vatandaşlar güvenli bir şekilde oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şu ana kadar olumsuz bir şey yaşanmadığını açıkladı.

Provakatif bir açıklama geldi

Bu açıklamalara rağmen Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan skandal bir uyarı geldi.

Alman vatandaşları uyardılar

Konsolosluktan yapılan açıklamada sandıkların kapanmasının ardından olayların çıkabileceği konusunda Alman vatandaşları uyardı.

Enerji ve iletişim hatlarında da kesinti olabileceği öne sürülen uyarıda şehirde dolaşılmaması gerektiği belirtildi.

"Bu akşam şehirde dolaşılmamasını tavsiye ediyoruz"

Almanya Başkonsolosluğu'ndan yapılan skandal açıklamada şu ifadeler kullanıldı: