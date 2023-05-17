Almanya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Almanya skandallarına devam ediyor...

Alman polisinin Sabah gazetesinin Frankfurt'taki ofisine düzenlediği baskında, gazetenin Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay gözaltına alınmıştı.

Bu olay üzerine Dışişleri Bakanlığı harete geçti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya'nı Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından bugün (17 Mayıs) gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmaları Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz.

Başarıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ilk turu ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen ardından, Alman makamlarının söz konusu basın mensuplarını, ifadeye dahi çağırmadan doğrudan gözaltına almalarını kasıtlı bir eylem olarak görüyoruz. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın özgür basına yönelik bu eylemi, çifte standartlı yaklaşımını ortaya koymaktadır.



Konuya ilişkin olarak Almanya’da gerekli girişimler yapılmış olup, güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de iletilmektedir.