Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'daki İslamofobik söylemler nedeniyle tepki gösterdiği Macron'a sahip çıktı.

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam krizde" açıklamalarından sonra başlayan gerilim devam ediyor.

Macron'un açıklamalarından kaynaklanan tepkiler henüz dinmemişken, Fransa'da bir üniversitede öğrencisi, Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerini gösteren bir öğretim üyesini öldürdü.

Cinayete kurban giden öğretim görevlisinin cenazesinde konuşan Cumhurbaşkanı Macron, karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini ifade etmesi gerilimi körükledi.

Tüm bu yaşananların ardından İslam dünyasından Fransa'ya tepki yağarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İslam ve Müslümanlara karşı ırkçı söylemlerden Macron'u sorumlu tutan Erdoğan, "Bugün lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmayan birçok Batılı devlette Müslümanlara yönelik hukuksuzluklar adeta sıradan hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

"FRANSA'NIN YANINDAYIZ"

İslam dünyasından peş peşe gelen tepkilerin ardından Avrupalı yöneticiler de Macron'a sahip çıktı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a karşı sözlerini "saldırı olarak nitelendirdi.

Macron ve Fransa'nın yanında olduklarını söyleyen Maas, "Cumhurbaşkan Erdoğan'ın Macron'a saldırıları devam ettikçe Fransa ile dayanışma içinde olacağız. Bu saldırılar ulaşılan en dip noktadır. Bu kesinlikle kabul edilemez. Daha danemlisi, geçen haftaki iğrenç terör saldırısından sonra İslamcı aşırılıklamücadelesinde Fransa'nın yanındayız." ifadelerine yer verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Erdoğan'a karşı Fransa'nın yanındayız VİDEO