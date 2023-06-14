Almanya Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Türkiye'deki vize reddi itiraz sürecini askıya aldı Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Çin ve Fas'ta vize başvuruları reddedilenlerin itirazlarının değerlendirilmesinin 6 ay süreyle askıya alındığı ifade edildi.

ensonhaber.com

Ülkelerin vize sorunları yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar için zorluk oluşturmaya devam ediyor.

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen vatandaşların son günlerde işleri zorlaştı.

Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine vize başvurusu yapanlar, bir süredir randevu almakta çok zorluk yaşadıkları ve ret oranlarının arttığı şikayetlerinde bulunuyordu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın 7 Haziran tarihli açıklamasına göre Türkiye, Çin ve Fas'ta vize başvuruları reddedilenlerin itirazlarının değerlendirilmesi 6 ay süreyle askıya alındı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, salgın sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla vize bölümlerinin çok ciddi bir başvuru yükü altına girdiği' ve bunun bazı yerlerde vize randevuları için daha uzun süreler beklenmesine neden olduğu belirtildi.

"Çin, Fas ve Türkiye'de ret alan vize başvurularına itiraz süreci askıya alınmıştır"

Almanya, bu bekleme sürelerinin kısaltılması için üç ülkede pilot bir proje başlattıklarını duyurdu:

"Vize başvurularını değerlendirecek ek kapasite yaratabilmek ve bekleme sürelerini kısaltabilmek amacıyla Çin, Fas ve Türkiye'de ret alan vize başvurularına itiraz süreci askıya alınmıştır."

Kanunlarla kesinleştirilmedi

Altı ay sonunda sonuçların değerlendirileceği, "pilot projenin başarılı bulunması halinde" buna başka vize bölümlerinin de dahil edilmesinin değerlendirileceği ve "gönüllü olarak tanınan bir hak arama yolu olduğu" ve bu nedenle kanunlarla belirlenmiş bir süreç olmadığına dikkat çekildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, itiraz sürecinin askıya alındığı bu üç ülkede, vize reddinin nedenleri, başvuru sahibine, önceki döneme kıyasla, daha ayrıntılı açıklanacak.

Başvuru süreçleri değişmedi

1 Haziran 2023'ten önce vize reddi almış ve karara itiraz edebileceği kendilerine tebliğ edilmiş olan başvuru sahiplerininse itiraz hakkının sürdüğü ve bu itirazların değerlendirileceği duyuruldu.

Normal şartlarda vize başvuruları reddedilenler, bir ay içinde ilgili diplomatik misyonlara itiraz dilekçesiyle başvuru yapabiliyordu.

Açıklamada vize başvuru sürecinin değişmediği, gerekli şartlar sağlandığı halde vize başvurularına olumlu yanıt verileceği belirtildi.