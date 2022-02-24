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    Almanya: Doğalgaz ve kömürü artık başka ülkelerden almak zorundayız

    Rusya'ya Ukrayna'da gerçekleşen saldırılar nedeniyle yaptırım uygulayan Almanya, doğalgaz ve kömürü artık başka ülkelerden tedarik etmek zorunda kalacaklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 10:55
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    Almanya: Doğalgaz ve kömürü artık başka ülkelerden almak zorundayız

    Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahalenin ardından tüm dünyanın tepkisini çeken Rusya, yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

    Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan biri de Almanya'dan geldi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tanıma kararına tepki gösteren Almanya ilk olarak 11,6 milyar dolarlık Kuzey Akım 2 projesini durdurdu.

    RUSYA İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ BİTİRME KARARI

    Bugün açıklama yapan Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck de Rusya'dan artık doğalgaz ve kömür tedarik edilemeyeceğini açıkladı.

    DOĞALGAZ VE KÖMÜR BAŞKA YERDEN ALINACAK

    Habeck, Rusya'nın Donbass'a yönelik askeri harekatının ardından doğalgaz ve kömürü artık başka ülkelerden tedarik etmek zorunda kalacaklarını söyledi.

    Almanya: Doğalgaz ve kömürü artık başka ülkelerden almak zorundayız #1


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