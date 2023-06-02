Almanya'da Sol Parti milletvekili kelepçelenerek gözaltına alındı Almanya’nın Leipzig kentinde Dünya Çocuk Günü nedeniyle düzenlenen bir gösteriye katılan Sol Parti milletvekili Juliane Nagel, polise mukavemet gösterdiği için kelepçe takılarak gözaltına alındı.

AA

Almanya, demokrasinin beşiği olarak görüllen ülkelerden birisi.

Ama yaşanan bir olay bunun sorgulanmasına neden oldu.

Almanya'da Sol Parti Saksonya Eyalet Milletvekili Juliane Nagel, polis tarafından tartaklandığını ve kimlik tespiti için zorla alıkonulduğunu bildirdi.

Polisler kelepçe takarak gözaltına aldı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisin, Leipzig'te Dünya Çocuk Günü vesilesiyle düzenlenen bir gösteriye katılan Juliane Nagel'i tartaklayarak polis aracına götürdüğü ve orada kelepçe taktığı görülüyor.

"Milletvekili olmamın memurların umurunda olmadığı da söylendi"

Juliane Nagel, konuyla ilgili Twitter'den yaptığı açıklamada, polisin tutumunu kabul edilemez olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı:

Biri genç bir kadın diğer siyahi bir kişi gözaltına alınıyordu. Orada duruyordum, bir polis memuru önce bana hakaret etti sonra durduğum yerden itti. Sonra da ona saldırdığım iddiasını atarak tartaklanarak polis aracına götürüldüm. Orada kelepçeledim ve orada bana milletvekili olmamın memurların umurunda olmadığı da söylendi.

Sosyal medyada tepki gösterildi

Yaşanan polis şiddetine sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tepki gösterildi.

Polis mukavemet gösterdiğini iddia etti

Leipzig polisi ise Juliane Nagel'in polise mukavemet gösterdiği iddiasının bulunduğunu ve kimlik tespiti için kısa süreliğine alıkonulduğunu açıkladı.