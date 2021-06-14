Almanya’da tek başına evlat nöbeti tutan anne Diyarbakır’a geldi

PKK tarafından kaçırılan kızı için Almanya’da tek başına evlat nöbeti tutuna anne, Diyarbakır’a gelerek evlat nöbetine katıldı.

Almanya’da kızı Nilüfer Türemiş’in PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasının ardından, başkent Berlin’de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı önünde tek başına evlat nöbeti tutan anne Maide Türemiş, Diyarbakır’a geldi.

Burada evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler tarafından başlatılan evlat nöbetine katılan Maide Türemiş, farklı bölgelerden evlatları için gelen aileler ile buluştu.

3 Eylül 2029 yılında HDP İl Başkanlığı önünde başlatılan eyleme katılan Türemiş, hem annelere destek olmak hem onlardan destek istemek için eyleme katıldığını ifade etti.

“PKK AVRUPA’YA DAHA ÇOK YÖNELDİ”

Buluşma anında gözyaşlarına boğulan Maide Türemiş, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelmek boynumun borcuydu. Burasının eylem başlatması hepimize örnek oldu. Bu örneklerin devamı gelir inşallah. Burada nasıl herkes evladı için ayağa kalktıysa, umarım Avrupa'da da herkes ayağı kalkar. Çünkü PKK Avrupa'ya daha çok yöneldi ve gençleri daha çok götürüyor. En acısı oradaki aileler çocuklarının sicili bozulmasın ve geri döner düşüncesiyle gidip polise şikayet etmiyorlar. Bu umudu da onlara PKK veriyor.





“AVRUPA’NIN DESTEKLERİ İLE PKK GENİŞLİYOR”

Halbuki çocuklarının geri göndermeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Sadece aileleri susturmak için Avrupa'nın ilgisini uyandırmamak için aileleri böyle yatıştırıyorlar. Aileler de bunlara inanıyorlar. 'İnsanlar Avrupa'da uyanmış' diye bir şey yok. Uyanmış olsalardı PKK'nın bu yalanlarına kanmazlardı. Her yıl en az 250 kişi PKK'ya katılıyor ve bu sayıdan sadece 4-5 kişinin resmi olarak bildiriliyor. Terör örgütü PKK'ya en çok Kürtlerin ve Avrupa'da yaşayanların çocukları gidiyor, PKK kimin beynini yıkayacağını düşünürse onu ele geçirir. PKK için hiç fark etmiyor ve kendisi için amele lazım. Avrupa'nın destekleriyle PKK genişliyor.





“PKK KÜRTLERİN HAK SAVUNUCUSU OLAMAZ”

Avrupa'daki insanların çoğu PKK'yı Kürtlere mal ediyor. PKK'yı Kürtlerin haklarının savunucusu olarak görüyorlar. PKK, Kürtlerin hak savunucusu olamaz. Bunu artık Avrupa'ya göstermemiz lazım. PKK, Kürtlerin hakkını vermiyor, tam tersine haklarını alıyor. Kürtlerin canlarını, mallarını, maddi ve manevi olarak alıyor. Çünkü canlarımız olan çocuklarımızı alıyorlar. Bunu maalesef Kürtler ve Avrupalılar göremedi.

“KATİL ORDUSU BİZİ TEMSİL EDEMEZ”

Buradaki görevim Kürtlere ve Avrupalılara PKK'nın gerçek yüzünü göstermektir. Çünkü PKK, Kürtleri temsil etmiyor. Bunu artık öğrensinler. Artık Avrupa bunu görsün. Katil ordusu bizi temsil edemez. Bunu asla kabullenmiyorum. Çocuğumun kurtulması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Çocuğumun yaşaması ve yeniden yaşama kazanması için mücadele veriyorum. Çocuğum gelene kadar asla bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim.





“HDP’Yİ PKK YÖNETTİ”

Mücadelem çocuğum gelinceye kadar devam edecek. Kürtler kendi partileri olarak düşündüğü HDP'ye oy veriyor, HDP Kürtleri hayal kırıklığına uğrattı. HDP'yi PKK yönetti. HDP Kürtleri bu kadar hayal kırıklığına uğrattığı için yazıklar olsun.”

Almanya’da tek başına evlat nöbeti tutan anne Diyarbakır’a geldi VİDEO

“ANNELER DAĞLARI DELECEK”

Oğlu Mustafa Biçer için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan Ayşegül Biçer ise şu sözleri kaydetti:

"Bugün Maide annemiz Almanya’dan Diyarbakır’a annelerden destek almaya ve destek olmaya geldi. Eylemin 92’nci haftasında biz Diyarbakır annelerinin ziyaretine geldi. Biz burada Maide annemizin de sesi olacağız, çünkü 3 Eylül 2019’da Diyarbakır HDP il binası önünde yükselen bir feryatla ve bu feryadın Almanya Berlin, Şırnak, Hakkari, İzmir ve Muş’a yayılması tüm anneler için büyük bir umut olmuştur. Ben inanıyorum ki anneler isterse dağları delecek.





“YA ZAFER YA ÖLÜM”

Anneler direnecek ve mücadele edecek, hakları olan bu evlatları kazanacak. PKK’nın ismini yeryüzünden silecek, anneler burada geri adım atmıyor. Ya zafer ya ölüm.”