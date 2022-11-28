Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldıran holigan tutuklandı

İzmir'de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler! İzmir elektrik kesintisi ve arıza sorgulama

Göğüs dekoltesiyle büyüledi! Danla Bilic ceketinin düğmelerini açınca olanlar oldu! "Şiir gibisin"

Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

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