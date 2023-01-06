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    Altılı masada partilerin istediği bakanlıklar

    Altılı masada partilerin istediği bakanlıklar

    Gazeteci Fatih Portakal, altılı masayı oluşturan partilerin bakanlık taleplerini tek tek paylaştı. Portakal'ın ifadesine göre en yoğun istek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 15:50
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    Bir türlü Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen muhalefette görüşmeler sürüyor.

    Dün onuncu toplantısını Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde yapan altılı masada, partilerin istediği bakanlıklar bir süredir merak konusu oluyordu.

    Gazeteci Fatih Portakal da YouTube kanalında konuya ilişkin kendisine gelen kulis bilgilerini aktardı.

    CHP 4 bakanlık istiyor

    Portakal, CHP’nin Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nı istediğini öne sürdü.

    4 bakanlık talebi de İyi Parti'den

    Portakal, İyi Parti’nin ise Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nı istediğini iddia etti.

    Altılı masada partilerin istediği bakanlıklar

    İyi Parti'den sonra 3 bakanlık isteğiyle Deva geliyor

    Sözlerine devam eden Fatih Portakal, Deva Partisi'nin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nı istediğini belirtti.

    Yine 3 bakanlığı da Gelecek Partisi istiyor

    Portakal'ın iddiasına göre Gelecek Partisi ise Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı istiyor.

    Altılı masada partilerin istediği bakanlıklar #1

    Saadet 2 bakanlık talep ederken en az Demokrat Parti istedi

    Saadet Partisi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla Tarım Bakanlığı'nı isterken, Demokrat Parti'nin talebi de Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu.

    Portakal'ın sözlerinde bir ifade ise dikkat çekti.

    Bütün partilerin istediği tek bir bakanlık var

    Ünlü gazeteci, "En çok konuşulan bakanlık Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı. Bütün partilerin talebinde olan bakanlıklardan bir tanesi." dedi.

    Altılı masada partilerin istediği bakanlıklar #2

    Savunma Bakanlığı'nı isteyen çıkmadı

    Son olarak Portakal'ın paylaştığı bilgide Savunma Bakanlığı'nı hiçbir partinin istemediği görüldü.

    Fatih Portakal konuya ilişkin bilgisini şöyle aktardı:

    “DEVA Partisi ekonomi, adalet ve Dışişleri Bakanlığı’nı istiyor. Gelecek Partisi, Adalet ve Dış İşleri Bakanlığı üzerinde yoğunlaşmış, Milli Eğitim Bakanlığı’nda da talebi olduğu söyleniyor. Saadet Partisi, Aile ve Tarım Bakanlığı’nı istiyormuş. Demokrat Parti de Kültür ve Turizm ve Tarım Bakanlığı’yla talebi olmuş. En çok konuşulan bakanlık Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı. Bütün partilerin talebinde olan bakanlıklardan bir tanesi.”

    Altılı masada partilerin istediği bakanlıklar #3


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