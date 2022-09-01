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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Eylül Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Altın bilezik almak için Kapalıçarşı'ya gitmeye hazırlananlar, "Altın bilezik fiyatları ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
    • 01.09.2022 - 14:39
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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Eylül Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.

    Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

    Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Eylül Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.

    Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Eylül Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

    14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL? ​

    Önceki gün kapanışını 932,17 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 917.59 TL, satışı ise 924,32 TL oldu. ​

    18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL? ​

    Önceki gün kapanışını 735,18 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 730,35 TL'den alınıyor ve 730,47 TL'den satılıyor. ​

    14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL? ​

    Önceki gün kapanışını 667,57 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 552,76 TL, satışı 661,89 TL oldu.


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