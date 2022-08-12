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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Ağustos Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Altın bilezik almak için Kapalıçarşı'ya gitmeye hazırlananlar, "Altın bilezik fiyatları ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
    • 12.08.2022 - 11:22
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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Ağustos Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiaytları araştırılmaya devam ediliyor.

    Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

    Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Ağustos Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.

    Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Ağustos Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

    14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 570,47 TL, satışı 683,89 TL oldu.

    18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    18 ayar altın bilezik 761,62 TL'den alınıyor ve 762,09 TL'den satılıyor.

    22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    22 ayar altın bileziğin alışı 941,26 TL, satışı ise 976,73 TL oldu.

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Ağustos Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları #1


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