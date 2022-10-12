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- Altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Ekim Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
Altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Ekim Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
- 12.10.2022 - 13:47
Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.
Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.
Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Ekim Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.
Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Ekim Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
Önceki gün kapanışını 932,48 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 915,62 TL, satışı ise 922,37 TL oldu.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
Önceki gün kapanışını 727,04 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 725,44 TL'den alınıyor ve 725,61 TL'den satılıyor.
14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
Önceki gün kapanışını 661,29 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 551,75 TL, satışı 660,47 TL oldu.