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- Altın bilezik fiyatları ne kadar? 17 Kasım Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
Altın bilezik fiyatları ne kadar? 17 Kasım Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
- 17.11.2022 - 13:14
Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.
Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.
Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 17 Kasım Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.
Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 17 Kasım Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 981,29 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 965,85 TL'den alınırken 974,52 TL'den satılıyor.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?
18 ayar altın bilezik 771,95 TL'den alınıyor ve 772,02 TL'den satılıyor.
14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?
14 gram altın bilezik 17 Kasım'da yüzde 0,39 değer kaybetti. 14 gram altın bileziğin alışı 669,61 TL, satışı ise 696,87 TL oldu.