Petrol
92.53
-0.36%
Euro
19.2724
-0.31%
Dolar
18.6211
0.17%
Altın
1.055
-0.40%
Borsa
4579
-1.92%
Bitcoin
314.902
-1.11%
BTXN Coin
6.67
-4.44%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 17 Kasım Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Altın bilezik almak için Kapalıçarşı'ya gitmeye hazırlananlar, "Altın bilezik fiyatları ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
    • 17.11.2022 - 13:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 17 Kasım Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.

    Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

    Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 17 Kasım Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.

    Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 17 Kasım Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

    14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 981,29 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 965,85 TL'den alınırken 974,52 TL'den satılıyor.

    18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

    18 ayar altın bilezik 771,95 TL'den alınıyor ve 772,02 TL'den satılıyor.

    14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

    14 gram altın bilezik 17 Kasım'da yüzde 0,39 değer kaybetti. 14 gram altın bileziğin alışı 669,61 TL, satışı ise 696,87 TL oldu.


    Bodrum’da sahte içkiden ölüm şüphesi
    3. Sayfa

    Bodrum’da sahte içkiden ölüm şüphesi

    Sakarya'da sokak ortasında silahlı kavga
    3. Sayfa

    Sakarya'da sokak ortasında silahlı kavga

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir