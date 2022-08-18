Petrol
93.7
0.05%
Euro
18.2677
-0.05%
Dolar
17.9612
0.07%
Altın
1.018
0.11%
Borsa
298
0.00%
Bitcoin
425.012
-1.25%
BTXN Coin
6.11
0.32%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 18 Ağustos Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Altın bilezik almak için Kapalıçarşı'ya gitmeye hazırlananlar, "Altın bilezik fiyatları ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
    • 18.08.2022 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 18 Ağustos Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiaytları araştırılmaya devam ediliyor.

    Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

    Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar?

    18 Ağustos Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.

    Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 18 Ağustos Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

    14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    Önceki gün kapanışını 948,41 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 936,79 TL, satışı ise 943,81 TL oldu.

    18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    Önceki gün kapanışını 746.04 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 742,52 TL'den alınıyor ve 742,63 TL'den satılıyor.

    14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    Önceki gün kapanışını 675,72 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 564,59 TL, satışı 675,99 TL oldu.


    İlginizi Çekebilir

    Elon Musk'ın özel yazışmaları açığa çıkabilir
    Teknoloji

    Elon Musk'ın özel yazışmaları açığa çıkabilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Kocaeli'de kavga eden iki gruba, polisten biber gazlı müdahale
    3. Sayfa

    Kocaeli'de kavga eden iki gruba, polisten biber gazlı müdahale

    Görüş Bildir