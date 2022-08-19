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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 19 Ağustos Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Altın bilezik almak için Kapalıçarşı'ya gitmeye hazırlananlar, "Altın bilezik fiyatları ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
    • 19.08.2022 - 14:25
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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 19 Ağustos Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.

    Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

    Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 19 Ağustos Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.

    Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 19 Ağustos Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

    14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    Önceki gün kapanışını 667,80 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 563,31 TL, satışı 677,15 TL oldu.

    18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    Önceki gün kapanışını 745,72 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 745,60 TL'den alınıyor ve 745,77 TL'den satılıyor.

    22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    Önceki gün kapanışını 943,81 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 932,68 TL, satışı ise 948,36 TL oldu.


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