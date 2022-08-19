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Altın bilezik fiyatları ne kadar? 19 Ağustos Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 19 Ağustos Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

Altın bilezik almak için Kapalıçarşı'ya gitmeye hazırlananlar, "Altın bilezik fiyatları ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!