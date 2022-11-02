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- Altın bilezik fiyatları ne kadar? 2 Kasım Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
Altın bilezik fiyatları ne kadar? 2 Kasım Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
- 02.11.2022 - 10:53
Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.
Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.
Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 2 Kasım Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.
Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 2 Kasım Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 905,14 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 903,31 TL alış, 911,71 TL satış fiyatından işlem görüyor.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 719,21 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 719,23 TL alış, 719,34 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?
Önceki kapanışını 649,28 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 546,12 TL alış, 653,75 TL satış fiyatından işlem görüyor.