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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 23 Eylül Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Altın bilezik almak için Kapalıçarşı'ya gitmeye hazırlananlar, "Altın bilezik fiyatları ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
    • 23.09.2022 - 11:48
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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 23 Eylül Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.

    Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

    Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 23 Eylül Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.

    Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 23 Eylül Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

    14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL? ​

    Önceki gün kapanışını 924,16 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 910,65 TL, satışı ise 918,53 TL oldu. ​

    18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL? ​

    Önceki gün kapanışını 718,24 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 720,86 TL'den alınıyor ve 720,99 TL'den satılıyor. ​

    14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    Önceki gün kapanışını 658,13 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 548,54 TL, satışı 658,39 TL oldu.


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