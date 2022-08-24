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- Altın bilezik fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
Altın bilezik fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
- 24.08.2022 - 13:55
Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.
Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.
Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.
Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
Önceki gün kapanışını 939,31 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 935.29 TL, satışı ise 943,64 TL oldu.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
Önceki gün kapanışını 743,14 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 742,36 TL'den alınıyor ve 743,17 TL'den satılıyor.
14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
Önceki gün kapanışını 675,75 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 563,83 TL, satışı 675,80 TL oldu.