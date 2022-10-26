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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 26 Ekim Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Altın bilezik almak için Kapalıçarşı'ya gitmeye hazırlananlar, "Altın bilezik fiyatları ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
    • 26.10.2022 - 12:43
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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 26 Ekim Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.

    Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

    Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 26 Ekim Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.

    Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 26 Ekim Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

    14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 917,65 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 905,60 TL alış, 915,83 TL satış fiyatından işlem görüyor.

    18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

    Önceki kapanışını 721,82 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 720,75 TL alış, 721,51 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

    14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

    Önceki kapanışını 657,29 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 548,66 TL alış, 657,26 TL satış fiyatından işlem görüyor.


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