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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 28 Ekim Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Altın bilezik almak için Kapalıçarşı'ya gitmeye hazırlananlar, "Altın bilezik fiyatları ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
    • 28.10.2022 - 14:09
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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 28 Ekim Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.

    Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor

    Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 28 Ekim Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.

    Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 28 Ekim Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

    14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

    14 ayar altın bilezik 656,86 TL'den alınıyor ve 549,01 TL'den satılıyor.

    18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

    18 ayar altın bileziğin alışı 812,00 TL, satışı ise 697,83 TL oldu.

    22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

    22 ayar altın bilezik 933,22 TL'den alınırken 906,39 TL'den satılıyor.


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