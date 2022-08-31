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- Altın bilezik fiyatları ne kadar? 31 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
Altın bilezik fiyatları ne kadar? 31 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
- 31.08.2022 - 12:39
Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.
Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.
Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 31 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.
Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 31 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
Önceki gün kapanışını 937,00 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 923.57 TL, satışı ise 932,18 TL oldu.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
Önceki gün kapanışını 735,18 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 735,86 TL'den alınıyor ve 736,05 TL'den satılıyor.
14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
Önceki gün kapanışını 667,57 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 567,32 TL, satışı 667,92 TL oldu.