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- Altın bilezik fiyatları ne kadar? 4 Kasım Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
Altın bilezik fiyatları ne kadar? 4 Kasım Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
- 04.11.2022 - 12:16
Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.
Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.
Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 4 Kasım Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.
Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 4 Kasım Cuma 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 904,48 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 989,43 TL alış, 907,01 TL satış fiyatından işlem görüyor.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 712,05 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 712,19 TL alış, 712,36 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?
Önceki kapanışını 648,13 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 541,46 TL alış, 648,47 TL satış fiyatından işlem görüyor.